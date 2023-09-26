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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تكشف عن حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 أكتوبر

شادي عبدالله زلطة
شادي عبدالله زلطة - المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، خبرا يزعم تأجيل الدراسة لـ 7 أكتوبر في المدارس ، وهو الخبر الذي أثار الجدل بين أولياء الأمور وتساءل الجميع عن مدى صحته ، خاصةً أنه خبراً ليس منسوباً لأي جهة رسمية معترف بها .

ومن جانبه ، نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما يقال حول تأجيل الدراسة لـ 7 أكتوبر في المدارس ، مؤكداً أنه خبرا لا أساس له من الصحة نهائياً .

وقال شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أنه لم يصدر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أي قرار رسمي بشأن تأجيل الدراسة لـ 7 أكتوبر في المدارس ، مؤكداً أن الخبر المتداول هو خبر كاذب هدفه إثارة البلبلة .

وحذر شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الانسياق وراء أي أخبار مجهولة المصدر ، يتم تداولها على السوشيال ميديا بشأن  تأجيل الدراسة لـ 7 أكتوبر في المدارس ، مشيراً إلى أنه إذا تقرر ذلك سوف تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بياناً رسمياً تعلن خلاله عن تأجيل الدراسة في المدارس مع ذكر الأسباب بمنتهة الشفافية .

وبعد نفي خبر  تأجيل الدراسة لـ 7 أكتوبر في المدارس  ، أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المقرر بدء الدراسة في المدارس يوم 30 سبتمبر الجاري في المدارس التي لا تطبق اجازة السبت ، بينما تبدأ في اليوم التالي في المدارس التي تطبق اجازة السبت

وفي ضوء الحرص على سلامة الطلاب والطالبات والعمل على تهيئة المناخ الآمن، تقرر قيام مديري المديريات التعليمية بالتنسيق مع المحافظين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو انتظام طلاب الصفوف الأولى في كل المراحل التعليمية في أول يوم من الدراسة، ثم استكمال باقي الصفوف في اليوم التالي.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع الجهات المعنية بضرورة تنفيذ ما ورد من تعليمات في هذا الشأن بكل دقة.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفعيل الإجراءات الوقائية والاحترازية في جميع المدارس خلال العام الدراسي الجديد.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على جميع المدارس بضرورة توعية الطلاب بكيفية التعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها .

كما أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليماتها لمديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية والمدارس ، بضرورة التنسيق مع مديريات الصحة في هذا الشأن حفاظا على سلام الطلاب والمعلمين في المدارس خلال العام الدراسي الجديد.

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