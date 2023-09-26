البورصة تربح 5 مليارات جنيه وسط تباين أداء مؤشراتها

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع وسط ارتفاع مؤشرها الرئيسي إيجي إكس 30 ، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس70 و إيجي إكس100.

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.381 تريليون جنيه مقارنة اليوم.

ارتفع المؤشر الرئيسي إيجي إكس30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.17% عند مستوى 20354 نقطة.

تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.45% عند مستوى 3795 نقطة، كما تراجع مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.35% عند مستوى 5667 نقطة.

وارتفع م مؤشر SP/EGX بنسبة 0.02% عند مستوى 3266 نقطة، وصعد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.08% عند مستوى 24569 نقطة، فيما زاد مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي نسبة 0.15% عند مستوى 8519 نقطة.