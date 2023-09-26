كولر يتلقي صدمة قوية قبل مواجهة الأهلي مع سان جورج

أكد ماهر همام نجم الكرة المصرية السابق، على إصابة صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي، في المباراة التي أقيمت بين عناصر من الفريق الأول مع عناصر من قطاع الناشئين.

وكتب همام عبر حسابه علي فيسبوك "صلاح محسن تعرض لإصابه في العضله الخلفيه خلال المباراه الوديه التي أُقيمت بين لاعبي الأهلي"

ويعاني صلاح محسن من إصابة في العضلة الخلفية، وخضع لأشعة لتحديد مدي جاهزيته لمباراة سان جورج الإثيوبي، ومدة غيابه في الفترة المقبلة.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز بثلاثية دون رد، على حساب نادي سان جورج الأثيوبي في إطار ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره نادي سان جورج الأثيوبي في مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل.