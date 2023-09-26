أول زيارة رسمية لعضو في الحكومة.. وزير السياحة الإسرائيلي يصل السعودية

يترأس وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس وفدًا رسميًا إسرائيليًا إلى المملكة العربية السعودية في أول زيارة رسمية لعضو في الحكومة الإسرائيلية للمملكة وفقا لما نشرته The Times of Israel.

يذكر أن وكالة "رويترز" قد قالت إن وفدا سعوديا سيزور الضفة الغربية للاجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله هذا الأسبوع، وسط أنباء عن مساع دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية قد يشمل تنازلات للفلسطينيين.

ونقلت الوكالة عن مسؤول فلسطيني أن الوفد السعودي الذي سيزور رام الله سيرأسه المبعوث السعودي غير المقيم للفلسطينيين والذي تم تعيينه الشهر الماضي.

وفي شهر أغسطس الماضي تسلم مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، نسخة من أوراق اعتماد السفير نايف السديري، سفيرا مفوضا وفوق العادة للسعودية، لدى فلسطين، وقنصلا عاما للمملكة في القدس.

وكان مسؤولون أمريكيون قد أشاروا إلى أن التطبيع بيم المملكة العربية السعودية وإسرائيل لا يزال بعيد المنال لأن من المتوقع أن يتضمن اتفاقا دفاعيا مع واشنطن وبرنامجا نوويا مدنيا للسعودية.