دولة إفريقية خارج بريكس تسعى للحصول على قرض من البنك التابع للمنظمة

أكد مسئول من زيمبابوي اليوم الثلاثاء، أن بلاده تسعى للحصول على تمويل لمشاريعها من بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة البريكس.

وأوضح فاراي مارابيرا مدير الإعلام لحزب زانو الحاكم في زيمبابوي، "نجري مناقشات مع بنك التنمية الجديد لتمويل مشاريع التنمية، والتي ستقطع شوطا طويلا في المساعدة على تحقيق رؤية زيمبابوي لعام 2030"، بحسب تصريحاته لوكالة سبوتنيك الروسية.

وقال المسؤول إن زيمبابوي تشترك في العديد من أهم مصالح الاقتصادات الناشئة، بما في ذلك النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والبيئة وتغير المناخ والابتكار والتكنولوجيا والتوقف عن الاعتماد على الدولار، وكانت حريصة على الانضمام إلى المنظمة وزيادة التجارة مع أعضائها.

وأنشأت مجموعة البريكس - البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا - بنك التنمية الجديد في عام 2015 في محاولة لجمع الأموال لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية.

واتفق زعماء الدول الخمس على إضافة الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى المجموعة خلال قمة المجموعة في جوهانسبرج في أغسطس الماضي.