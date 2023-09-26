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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ملتقى التوظيف بالبحر الأحمر يوفر 690 فرصة عمل في 48 منشأة سياحية

ملتقى توظيف للشباب
ملتقى توظيف للشباب من الجنسين

افتتحت مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، ملتقى توظيف للشباب من الجنسين، الذي يوفر 690 فرصة عملا في كافة التخصصات الفندقية، في 48 منشأة سياحية في مدن الغردقة، وسفاجا، ومرسى علم، والقصير، تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة والمحافظ عمرو حنفي، بالتعاون مع "مشروع قوي عاملة مصر"، وأحد فنادق الغردقة. 


جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل، بتوفير مزيد من فرص العمل الحقيقية واللائقة للشباب وتنظيم ملتقيات توظيف بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص والاستثماري بما يسهم في الحد من معدلات البطالة ويحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل ضمن برامج التدريب المجانية التى توفرها الوزارة. 


وأوضح مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر هارون عبد العزيز، في تقرير للوزارة أن ملتقى التوظيف، بدأت فعالياته اليوم بأحد فنادق الغردقة بالممشى السياحي بالغردقة.


وقال عبد العزيز، إن الملتقى فرصة التقى فيها أصحاب الأعمال، وممثلي الشركات مع الباحثين عن عمل من الشباب، لعرض فرص التشغيل، وشروطها، وتوعية الشباب باحتياجات سوق العمل، وطرق التقديم فيها، وأهمية توعيتهم بتنمية مهاراتهم بحسب متطلبات السوق .


وأوضح مدير المديرية، أن توجيهات الوزير التحقق من مصداقية فرص العمل واستلام العقود والتواصل مع الشباب حتى بعد استلام وظائفهم، ومراقبة تطبيق القانون خاصة تنفيذ الحد الأدنى للأجور، وذلك في ضوء الجمهورية الجديدة وتوجيهات القيادة السياسية بتوفير سبل الدعم للشباب من الجنسين، مضيفا أن الفرص متاحة لجميع الأعمار والمؤهلات، وغير ذوي المؤهلات والخبرة من سن 18 وحتى 50 سنة، مضيفاً أن الملتقى شهد تسليم منتجات من الدورات التدريبية على أسر أكثر احتياجا.


وأضاف مدير المديرية، أنه على هامش فعاليات الملتقى جري تسليم 10 عقود عمل لذوي الهمم، كما جرى تسليم 15 حقيبة ملابس لشباب من منتجات متدربات برامج التفصيل والخياطة بالمراكز الثابتة والوحدة المتنقلة التابعة للمديرية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والتي توفرها المديرية للشباب من الجنسين بالمجان طوال العام على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وذلك في إطار سياسة الوزارة لدمج ذوي الهمم في سوق العمل وتدريبهم للاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم في تنفيذ خطط التنمية.

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