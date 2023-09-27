أخبار الفن |القصة الكاملة لرفض نيشان اعتذار ياسمين عز .. مروة صبري تنتقد عارفة عبد الرسول

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية المهمة .. وفيما يلى ملخص لأهم ماتم نشره.

انتشر عبر تويتر فيديو محاولة ياسمين عز وهي تحاول الأعتذار لنيشان بسبب تأخرها عن الحضور في ملتقى الإعلام العربي الذى عقد اليوم فى منطقة جميرا فى دبي ، ولكنه تجاهلها ورفض.





كشفت الإعلامية مروة صبرى عن رأيها فى موقف ظهور الفنانة عارفة عبد الرسول بصوره على انستجرام تركت فيها زرار البنطلون مفتوح.

نشرت شيرين مهدى ابن الفنانة كريمان تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن رحيل شقيق كريمان بعد اسبوعين من رحيلها.

اختير المخرج الأسترالي باز لورمان رئيسا للجنة تحكيم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة، المقرر إقامتها في الفترة من 30 نوفمبر حتى 9 ديسمبر.

ردت الفنانة علا غانم على تصريحات طليقها الأخيرة من خلال "صدى البلد"، وطلبه لعقد جلسة صلح بينهما لتصفية أى خلفات سابقة ".