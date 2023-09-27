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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن |القصة الكاملة لرفض نيشان اعتذار ياسمين عز .. مروة صبري تنتقد عارفة عبد الرسول

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية المهمة .. وفيما يلى ملخص لأهم ماتم نشره.

بعد أن وصفها بالتفاهة.. القصة الكاملة لرفض نيشان اعتذار ياسمين عز|فيديو

انتشر عبر تويتر فيديو محاولة ياسمين عز وهي تحاول الأعتذار لنيشان بسبب تأخرها عن الحضور في ملتقى الإعلام العربي الذى عقد اليوم فى منطقة جميرا فى دبي ، ولكنه  تجاهلها ورفض.


 

سابت زرار البنطلون مفتوح.. مروة صبري تنتقد عارفة عبد الرسول

كشفت الإعلامية مروة صبرى عن رأيها فى موقف ظهور الفنانة عارفة عبد الرسول بصوره على انستجرام تركت فيها زرار البنطلون مفتوح.

 

بعد وفاتها بأسبوعين.. رحيل شقيق الفنانة كريمان

نشرت شيرين مهدى ابن الفنانة كريمان تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن رحيل شقيق كريمان بعد اسبوعين من رحيلها.

 

اختيار المخرج باز لورمان رئيسا للجنة تحكيم مهرجان البحر الأحمر السينمائي

اختير المخرج الأسترالي باز لورمان رئيسا للجنة تحكيم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة، المقرر إقامتها في الفترة من 30 نوفمبر حتى 9 ديسمبر. 

 

بعد طلبه لعقد جلسة صلح.. علا غانم تصدم طليقها: هعيش حياتي| فيديو

ردت الفنانة علا غانم على تصريحات طليقها الأخيرة من خلال "صدى البلد"، وطلبه لعقد جلسة صلح بينهما لتصفية أى خلفات سابقة ".

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