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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد أن وصفها بالتفاهة.. القصة الكاملة لرفض نيشان اعتذار ياسمين عز|فيديو

ياسمين عز ونيشان
ياسمين عز ونيشان

انتشر عبر تويتر فيديو محاولة ياسمين عز وهي تحاول الأعتذار لنيشان بسبب تأخرها عن الحضور في ملتقى الإعلام العربي الذى عقد اليوم فى منطقة جميرا فى دبي ، ولكنه  تجاهلها ورفض.


وخلال الجلسة الحوارية التي لم تحضرها ياسمين، سأل نيشان الحضور عن سبب تغيبها في رأيهم، فأجابت إحدى الحاضرات: "لتصنع تريند"، ورد عليها نيشان: "المواقع الإباحية تجلب ملايين المشاهدات لكن هذا ليس تريند، التريند أن تصرح بما يمس العمود الفقري والنخاع الشوكي للمجتمع.

 

تعليق نيشان على غياب ياسمين عز

 

 

وعلق  نيشان على غياب ياسمين عز أثناء الفعاليات ، قائلاً: "عرفنا أنها ما رح تجي أو مش حابة تجي، مش كثير مهم  أعطي رأيي عن ياسمين لأنها "أكيد عم تحضر صوتها الشتوي".

 

وأضاف نيشان ، أن من الأسئلة التي كان يريد أن يطرحها على ياسمين لكن سجاوب هو عليها ، معلقًا :  "ما عبالي صدق أن ما تقومين به من باب السذاجة أو من باب "التفاهة أو الغباء" و عبالي صدق سيناريو أن ما تقومين به سيناريو مكتوب بغية الترفيه والتسلية وما عبالي صدق أنها تعامل خطيبها أو زوجها المستقبلي بهذه الطريقة.

 

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منتدي الإعلام العربي

 

منتدى الإعلام العربي  انطلق عام 2001 وهو يعتبر أحد أهم المبادرات التي شهدها قطاع الإعلام في المنطقة العربية منذ انطلقته، حيث حصل على مكانة متميزة فى وقت قصير ، ويهتم المنتدي بالموضوعات والقضايا المعنية بمستقبل الإعلام في العالم العربي ويعتبر أيضًا فرصة مميزة للمناقشة متطلبات تطويره والأدوار المنتظرة منه، في أكبر تجمع يضم المعنيين بالإعلام سواء من العاملين في مساراته المختلفة أو المهتمين به قطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا>

 

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