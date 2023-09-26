بعد أن وصفها بالتفاهة.. القصة الكاملة لرفض نيشان اعتذار ياسمين عز|فيديو

انتشر عبر تويتر فيديو محاولة ياسمين عز وهي تحاول الأعتذار لنيشان بسبب تأخرها عن الحضور في ملتقى الإعلام العربي الذى عقد اليوم فى منطقة جميرا فى دبي ، ولكنه تجاهلها ورفض.





وخلال الجلسة الحوارية التي لم تحضرها ياسمين، سأل نيشان الحضور عن سبب تغيبها في رأيهم، فأجابت إحدى الحاضرات: "لتصنع تريند"، ورد عليها نيشان: "المواقع الإباحية تجلب ملايين المشاهدات لكن هذا ليس تريند، التريند أن تصرح بما يمس العمود الفقري والنخاع الشوكي للمجتمع.

تعليق نيشان على غياب ياسمين عز

وعلق نيشان على غياب ياسمين عز أثناء الفعاليات ، قائلاً: "عرفنا أنها ما رح تجي أو مش حابة تجي، مش كثير مهم أعطي رأيي عن ياسمين لأنها "أكيد عم تحضر صوتها الشتوي".

وأضاف نيشان ، أن من الأسئلة التي كان يريد أن يطرحها على ياسمين لكن سجاوب هو عليها ، معلقًا : "ما عبالي صدق أن ما تقومين به من باب السذاجة أو من باب "التفاهة أو الغباء" و عبالي صدق سيناريو أن ما تقومين به سيناريو مكتوب بغية الترفيه والتسلية وما عبالي صدق أنها تعامل خطيبها أو زوجها المستقبلي بهذه الطريقة.

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