محافظ الشرقية: علينا الاستفادة من التكنولوجيا الصينية في تنفيذ المشروعات الاقتصادية والبيئية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة التي تمتلكها دولة الصين وأقاليمها المختلفة في مجال البيئة خاصة ان الصين لها السبق والريادة في المشروعات الخاصة بتدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى طاقة كهربائية يمكن الاستفادة منها في مختلف المجالات والمشروعات.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء شريف أبو الدهب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والمستشار العسكري للمحافظة والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث تموين الشرقية والمقدم شريف عمران وكيل ادارة الحماية المدنية ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

أشاد محافظ الشرقية بمجهودات منطقة نينغشيا ذاتية الحكم والتي استطاعت تحقيق طفرة هائلة على مسار النمو الإقتصادي من خلال انشاء مركز التبادل الاقتصادي والثقافي الموجه للدول الإسلامية ، مشيراً إلى ان زيارته للمنطقة أسفرت عن الإتفاق مع الجانب الصيني لتوفير مقر دائم للمحافظة لعرض منتجاتها المختلفة واجراء تبادل شبابي وطلابي خلال معسكرات صيفية ، وكذلك دراسة التجربة الناجحة لمقاطعة نينغشيا فى مكافحة الفقر وتوفير وادارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة منها بالمحافظة لتحقيق الصالح العام لأبنائها.

وأضاف محافظ الشرقية أنه تم الإتفاق على التعاون المشترك والتوأمة مع نينغشيا لتحقيق الاستفادة المتبادلة فى جميع المجالات ومنها (الطاقة الجديدة - الطرق الحديثة فى الري -الميكنة الزراعية – حماية البيئة الايكولوجية – تصدير بعض المنتجات الزراعية والأشغال اليدوية – التبادل التجاري) معرباً عن تطلعه لمزيد من الشراكة بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.