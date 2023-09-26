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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يستقبل وزير الرياضة التنزاني لبحث سبل التعاون بين الجانبين

صدى البلد

استقبل العامري فاروق، نائب رئيس النادي  الأهلي، ظهر اليوم بمقر الجزيرة، وفدًا من دولة تنزانيا برئاسة الدكتور داماس ندومبارو، وزير الرياضة والثقافة، وبرفقته نييما سيزا رئيس المجلس القومي للرياضة، إلى جانب وفد رفيع المستوى من وزارة الرياضة والسفارة التنزانية بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون والاستثمار بين الأهلي والجانب التنزاني في المستقبل القريب.

واصطحب العامري فاروق، وزير الرياضة التنزاني والوفد المرافق له في جولة داخل الأهلي، بحضور خالد مرسي مدير مقر النادي بالجزيرة، ووفد من الإدارة التنفيذية بالنادي تفقد خلالها دولاب البطولات، والمبنى الإداري، وملاعب الإسكواش، ومجمع حمامات السباحة وصالة الأمير عبد الله الفيصل، وملعب التتش، والنصب التذكاري.

وتحدث الدكتور داماس ندومبارو عن أوجه التعاون وآفاق الاستثمار بين الأهلي وقطاع الرياضة في تنزانيا، من خلال تعزيز شراكة تتيح للأهلي إنشاء أكاديميات للكرة وتبادل الخبرات الإدارية والرياضية بين الجانبين.

كما وجه ندومبارو الدعوة إلى مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لزيارة تنزانيا، على هامش مباراة الأهلي وسيمبا الشهر المقبل في بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، لمواصلة بحث ملف التعاون والاستثمار على نطاق أوسع ولتفعيل بروتوكولات تخدم الطرفين في المستقبل.

وأهدى العامري فاروق درع وعلم النادي إلى وزير الرياضة التنزاني، الذي أبدى سعادته بزيارة الأهلي للمرة الأولى وبحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أنها خطوة مهمة لتفعيل أطر التعاون الرياضي والاستثماري مع النادي الرائد في القارة الإفريقية.

وفي ختام الزيارة نقل العامري فاروق رسالة ترحيب خاصة من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي للوفد التنزاني، متمنيًا أن تؤتي الزيارة ثمارها وتخدم أهداف الطرفين وتسهم في تعزيز سبل التعاون بين مصر وتنزانيا في قطاع الرياضة والاستثمار.

العامري فاروق النادي الأهلي دولة تنزانيا الدكتور داماس ندومبارو نييما سيزا وزارة الرياضة

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