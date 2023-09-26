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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. تحذير عاجل من الدفاع المدني بشأن ارتكاب هذه المخالفة

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

قال الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، إن إعاقة الوصول إلى صندوق الحريق مخالفة توجب العقوبة.

وكتب الدفاع المدني السعودي، علي منصة “إكس”، أن “التقيد بإجراءات السلامة في المنشأة حماية للجميع”.

جاءت توضيحات الدفاع المدني السعودي، بسبب ضبط مفتش السلامة بالإدارة مخالفة إعاقة الوصول لصندوق الحريق، في منطقة الجوف السعودية.

وفي وقت سابق، حذر الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية، سكان وسالكي طرق 11 محافظة تابعة للرياض من الأمطار الغزيرة التي تضرب المنطقة حتي الجمعة القادمة.

ووفق موقع سبق السعودية؛ فقد دعت المديرية الجميع الي توخي الحيطة والحذر حين هطول أمطار، وذلك وفق المتوقع اعتبارًا من غد الأربعاء حتى يوم الجمعة المقبل.

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وأشار "الدفاع المدني" للتوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار متوسطة على منطقة الرياض تشمل كلًا من: الخرج، والافلاج، والسليل، وحوطة بني تميم، والحريق، والمزاحمية، والدوادمي، والقويعية، ووادي الدواسر، ثم عفيف والرين.

الدفاع المدني السعودي المملكة السعودية

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