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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. مرسوم أميري بتعيين الشيخ خليفة بن طحنون رئيسا لديوان ولي عهد أبوظبي

محمد بن زايد
محمد بن زايد

أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً أميرياً بتعيين  الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيساً لديوان ولي عهد أبوظبي.

وفي وقت سابق، هنأ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، قيادات المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني.

وقال بن زايد: "أبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق اليوم الوطني".

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وأضاف "بن زايد" في تغريدة له السبت، على حسابه الرسمي بموقع "إكس": "نشارك المملكة العربية السعودية أفراحها الوطنية ونتمنى لها المزيد من التنمية والتقدم والرخاء".

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