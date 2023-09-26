أمريكا ترفض دعوة بوتين لحضور قمة “آبيك”

كشف دبلوماسي روسي كبير، اليوم الثلاثاء، أن أمريكا أبلغت روسيا أن الرئيس فلاديمير بوتين، لن تتم دعوته لحضور منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ “أبيك” في سان فرانسيسكو هذا الخريف.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال السفير الروسي لدى منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) مارات بيردييف، أن “الولايات المتحدة لن تدعو عددًا من القادة هذا العام لأنهم يخضعون للعقوبات”.

ووصف الدبلوماسي القرار بأنه “مؤسف” وادعى أنه دليل آخر على نهج “سوء النية” الذي تتبعه واشنطن في الدبلوماسية.

وأضاف بيردييف أن الولايات المتحدة تحافظ على مسار المواجهة بشأن قضايا التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف بينما تقوم بتسييس منتدى اقتصادي بحت.

ومع ذلك، أشار الدبلوماسي إلى أن موسكو ستواصل الضغط على الولايات المتحدة للوفاء بالتزاماتها كمضيف لاجتماع منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك)، المقرر عقده في الفترة من 12 إلى 18 نوفمبر.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على بوتين والعديد من كبار المسؤولين الروس الآخرين، بما في ذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف، بعد وقت قصير من بدء الصراع الأوكراني في فبراير 2022.

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد نشرت لأول مرة خططًا أمريكية لاستبعاد الزعيم الروسي من منتدى أبيك في يوليو الماضي، والتي أشارت إلى أن بوتين لا يمكنه السفر إلى الولايات المتحدة إلا بإعفاء خاص.

وأشارت الصحيفة إلى أن البيت الأبيض منع الرئيس التنفيذي لهونج كونج جون لي، المدرج أيضًا على القائمة السوداء من قبل الولايات المتحدة، من حضور القمة، مما أثار غضبًا في الصين.

وردا على الأخبار المتعلقة ببوتين، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن موسكو لم تطلب دعوة من الولايات المتحدة.