محافظ الدقهلية يشهد احتفال مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية احتفال مديرية أوقاف الدقهلية بمناسبه الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف مولد النبي الكريم سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم وذلك من داخل مسجد النصر بالمنصورة .

جاء ذلك بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، واللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد للمحافظه، والدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية ، وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة ولفيف من المواطنين .

قال " المحافظ " سعادتي بالغة لوجودي اليوم بينكم للاحتفال بذكري مولد خير الأنام سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم الذي أضاء العالم بنوره ونشر المحبة والسلام ، ودعا العالم الي السلم ونشر الأمن بعد زواله ، وعلم البشرية معني العفو والرحمة عند المقدرة .

أشار " مختار " الي أن رسولنا الكريم وضع مبادئ الوطنية والمحبة والإخاء والتسامح بين الأديان السماوية ، ودعا الي التعايش بمحبة وسلام ونبذ العنف ، وأرسى قواعد المواطنة ، وحفظ كرامة الإنسان.

وألقي وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية كلمة تحدث فيها عن عدة عناصر اولها انه تغير لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم الكون بكامله ، فالسماء تفرح والملأ الأعلى يتزين ، والارض تتهيئ فرحا ، ثانيها أن الجميع يفرح بميلاد النبي حتى غير المسلمين لانه الرحمة للعالمين ، ثالثها أن ملامح الاحتفال بيوم ميلاد النبي كيف تكون بالصلاة عليه ، ومحبته ، واتباع سنته ،وطلب نيل شفاعته ،الي آخره ، رابعها أن لا تكون قضاء الحاجات الا بطلبها من الله بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

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