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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل مجلس النواب: الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق إنجازات غير مسبوقة

المستشار أحمد سعد
المستشار أحمد سعد

أكد  المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حقق إنجازات كبيرة على الأرض، وهناك طفرة فى المشروعات، متابعا:" من يعيش فى الخارج يرى حجم الإنجازات التى شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة غير المسبوقة، وحجم التغيير بالشكل الكبير".


وتابع سعد، خلال التوقيع على نموذج تزكية للمرشحين للانتخابات الرئاسية بالأمانة العامة لمجلس النواب،:" حزب مستقبل وطن يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى ويقف خلفه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال سلسلة الإنجازات وما تم من مشروعات قومية على أرض الواقع".


وكانت  الأمانة العامة لمجلس النواب، بدأت اليوم استقبال أعضاء المجلس للتوقيع على نموذج تزكية المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.


وشهد البهو الفرعونى تواجد عدد كبير من نواب الأحزاب البرلمانية.


و نصت  المادة 142 من الدستور، يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

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