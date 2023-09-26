الصحفيين: ناصر أبو طاحون رئيسا للجنة النقابة بالغربية

فاز الكاتب الصحفي الكبير ناصر أبو طاحون برئاسة لجنة نقابة الصحفيين بالغربية بأغلبية ساحقة.



وكانت نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي قد أجرت انتخابات اللجنة بحضور وإشراف الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة والكامل الصحفي هشام يونس وكيل النقابة بحضور الجمعية العمومية للصحفيين بالغربية.



وترشح علي منصب رئيس اللجنة الزملاء ناصر أبو طاحون وسامح وهبي وفاز ابو طاحون بأغلبية مطلقة بعدد 17صوتا مقابل 4أصوات للزميل سماح وهبي، وفاز بمنصب الوكيلين بالتزكية الزملاء غريب الدماطي ومصطفي الشرقاوي.

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