إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خطاب الزمالك وماذا تقول اللائحة/ فيديو جراف

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. شهدت الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري النيل" حالة من الجدل بسبب مباراة الفارس الأبيض وذئاب الجبل، وذلك بعدما طالب الزمالك بإعادة المباراة.

وحسم التعادل الإيجابي 1/1 نتيجة مباراة الزمالك والمقاولون العرب، التي جمعت الفريقين أمس الاثنين، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

هدف في الوقت القاتل



أحرز يوسف أوباما هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 83 من عمر اللقاء، فيما عدل المقاولون العرب نتيجة اللقاء في الوقت البديل عن الضائع بنهاية اللقاء,

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