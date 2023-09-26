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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خطاب رسمي من الأبيض واللائحة تحسم الأمر

مباراة الزمالك والمقاولون
مباراة الزمالك والمقاولون العرب

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. شهدت الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري النيل" حالة من الجدل بسبب مباراة الفارس الأبيض وذئاب الجبل، وذلك بعدما طالب الزمالك بإعادة المباراة.

وحسم التعادل الإيجابي 1/1 نتيجة مباراة الزمالك والمقاولون العرب، التي جمعت الفريقين أمس الاثنين، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحرز يوسف أوباما هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 83 من عمر اللقاء، فيما عدل المقاولون العرب نتيجة اللقاء في الوقت البديل عن الضائع بنهاية اللقاء، عن طريق أحمد علاء.

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ماذا حدث في مباراة الزمالك والمقاولون؟

اثار أمين عمر حكم المباراة، الجدل عقب حديثه مع محمد عادل حكم تقنية الفيديو والذي تم بثه للمشاهدين، حيث رفض احتساب ركلة جزاء للأبيض في ظل وجود لمسة يد من جانب لاعب المقاولون على خط منطقة الجزاء.

وشهدت مباراة الزمالك والمقاولون، حديثا بين أمين عمر حكم الساحة مع محمد عادل حكم تنقية الفيديو في المباراة بعد وجود شك في احتساب كرة مشتركة ركلة جزاء لصالح الزمالك.

وقام محمد عادل حكم الفيديو باستدعاء أمين عمر حكم الساحة من أجل النظر في أمر احتساب ركلة الجزاء من عدمه ودار بينهم حديث تم إذاعته على الهواء في المباراة وجاء كالتالي: 

قال أمين عمر موجها حديثه إلى محمد عادل: «الكرة مفيهاش حاجة مش هحسب حاجة زي كده، اللاعب وهو بيلف كبر جسمه وإيده دخلت جوه».

خطاب رسمي لإعادة المباراة

بدوره قام نادي الزمالك بإرسال احتجاج رسمي لاتحاد الكرة ورابطة الأندية ضد أمين عمر حكم مباراة المقاولون العرب في دوري نايل، والذي يطالب خلاله النادي باستبعاد الحكم من إدارة مبارياته مستقبلا.

وجاء نص الخطاب كالتالي:

السادة الاتحاد المصري لكرة القدم

السادة/ رابطة الأندية

تحيه طيبة

بشأن الأداء التحكيمي الغير محايد الذي شهدته مباراة نادي الزمالك و نادي المقاولون العرب بالدوري العام يوم الاثنين الموافق ٢٥/٩/٢٠٢٣

نتقدم اليكم باحتجاج علي الأداء التحكيمي الذي قدمه الحكم الغير محايد / أمين عمر

و نشير إلى بعض اللقطات التي تثبت ان قرارات هذا الحكم هي قرارات فجه لمجاملة منافسين علي حساب نادي الزمالك كما هو المعتاد منه في المواسم السابقة و له كثير من الوقائع

اولا: قرار عدم احتساب ركلة جزاء في الشوط الثاني رغم تدخل الڤار الذي أشار بأحقية نادي الزمالك في ضربة جزاء، و لكن ميول هذا الحكم كانت اقوي من الامتثال لقرار الڤار ( مرفق الفيديو محادثه المدعو امين عمر مع حكم الڤار).

ثانيا: تعمد إنذار عدد ٦ لاعبين من الزمالك لإرهاب اللاعبين كما حدث في المواسم السابقة في واقعة فرجاني ساسي و اشرف بن شرقي )

ثالثا احتساب عدد ٨ دقائق وقت بدل ضائع و استكماله للمباراة حتي أحرز المنافس هدف في الدقيقة ٩ أي بعد انتهاء الوقت بدقيقة.

وعلي ما سبق يطلب نادي الزمالك الآتي:

- احالة المدعو امين عمر الحكم الذي يكن مشاعر عدائيه ضد نادي الزمالك نظرا لميوله للفريق المنافس الي التحقيق.

- اعادة المباراه طبقا للائحة نظرا لتأثير الاخطاء التحكيميه علي اللقاء و النتيجه و يوجد أخطاء في تطبيق القانون مما اثر علي نتيجة المباراه

- عدم إسناد أي مباراة لهذا الحكم الضعيف فنيا.

ماذا تقول اللائحة؟

وفقا للائحة رابطة الأندية المصرية المحترفة في المادة 98 :" إذا ثبت باعتراف الحكم في خلال (٤٨) ساعة من نهاية المباراة وقوع خطأ منه في تطبيق قانون كرة القدم تلغي نتيجتها بقرار ادارة المسابقات وتعاد".

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