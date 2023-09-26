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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

واقعة ركلة جزاء الزمالك تصل لـ "كاف وفيفا".. تعرف رد الفعل

الزمالك
الزمالك

أكد محمد صلاح عبدالفتاح، الخبير التحكيمي، أن الزمالك يستحق الحصول على ركلة جزاء بعد اعتراف الحكم أمين عمر خلال حديثه مع محمد عادل فى تقنية الفيديو.

وقال صلاح فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة"، مع الإعلامي أحمد جمال، المذاع على قناة "الحدث اليوم": "واقعة ركلة جزاء الزمالك وصلت إلى الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي لكرة القدم وهناك حالة استياء شديدة للغاية".

وأضاف: "زعلان على الحكم أمين عمر بسبب عدم احتسابه لركلة جزاء الزمالك".

كما أعلن نادي الزمالك في بيان رسمي، الرغبة في إعادة مباراة المقاولون العرب؛ بعد الأخطاء التحكيمية التي أثرت على النتيجة.

وجاء في بيان الزمالك: “‏الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون؛ لوجود أخطاء في تطبيق القانون، وإحالة حكم المباراة إلى التحقيق، ومنعه من إدارة أي مباراة أخرى للفريق”. 

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