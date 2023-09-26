فضيحة بكل المقاييس.. مذيع قناة الأهلي يوضح الموقف القانوني لمخرج لقاء الزمالك والمقاولون

علق الإعلامي الرياضي، محمد سعيد، مذيع قناة الأهلي، على إذاعة صوت أمين عمرو، حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب اثناء مراجعة ال var.

وكتب: "ما حدث من مخرج لقاء الزمالك والمقاولون العرب فضيحة بكل المقاييس وقد يستدعي تدخل IFAB ‏وإتحاد الكرة لايجب أن يسكت علي هذا الخطأ الكارثي لانه تم اختراق وتعليمات IFAB”.

واقتنص المقاولون العرب تعادلا مثيرا أمام الزمالك في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

وأعلن نادي الزمالك في بيان رسمي، الرغبة في إعادة مباراة المقاولون العرب؛ بعد الأخطاء التحكيمية التي أثرت على النتيجة.

وجاء في البيان: “‏الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون؛ لوجود أخطاء في تطبيق القانون، وإحالة حكم المباراة إلى التحقيق، ومنعه من إدارة أي مباراة أخرى للفريق”.