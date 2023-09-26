الزمالك يطلب إعادة مباراة المقاولون العرب | بيان رسمي

أعلن نادي الزمالك في بيان رسمي، الرغبة في إعادة مباراة المقاولون العرب؛ بعد الأخطاء التحكيمية التي أثرت على النتيجة.

وجاء في بيان الزمالك: “‏الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون؛ لوجود أخطاء في تطبيق القانون، وإحالة حكم المباراة إلى التحقيق، ومنعه من إدارة أي مباراة أخرى للفريق”.

واقتنص المقاولون العرب تعادلا مثيرا أمام الزمالك في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

أحداث المباراة

شهدت أحداث الشوط الأول سيطرة من لاعبي المقاولون العرب دون تشكيل خطورة حقيقية على مرمي الزمالك.

وشهدت الدقيقة 32 حصول محمد حسام لاعب الزمالك على بطاقة صفراء بعد تدخل على لاعب المقاولون العرب.

وشهدت الدقيقة 37 تمريرات قصيرة متتالية بين لاعبي المقاولون في وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى الفريق المنافس.

وشهدت الدقيقة ال45 دخول مصطفي الزناري بدلا من حسام عبد المجيد بعد إصابته.

وشهدت الدقيقة 48 حصول عمرو السيسي على بطاقة صفراء بعد تدخل على محمد سالم لاعب المقاولون العرب.

وحصل أحمد سيد زيزو على بطاقة صفراء في الدقيقة 53. بعد تدخل على أحمد الشيمي في وسط الملعب.

وسيطر لاعبو الزمالك على أحداث الشوط الثاني من خلال شن الهجمات المتتالية من أجل إحراز هدف التقدم



والغى حكم المباراة هدف تقدم الزمالك عن طريق مصطفي شلبي بعد الرجوع لتقنية الفار بداعي وجود تسلل على اللاعب.

ودخل خوان كارلوس أوسوريو في نوبة بكاء عقب إحراز مصطفي شلبي هدف تقدم الزمالك وقبل ان يقوم حكم المباراة بالغاء الهدف بداعي وجود تسلل على اللاعب.

وتمكن يوسف أوباما في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 83 بعد كرة عرضية من الطرف الأيسر لصالح الزمالك مرت من الجميع لتجديوسف أوباما الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وحاول لاعبو المقاولون العرب إحراز هدف التعادل حتى نجح أحمد علاء في إحراز هدف التعادل في الوقت القاتل90+8 من خلال تصويبه صاروخيه من خارج منطقة الحزاء لتسكن الشباك.