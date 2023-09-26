أنا مش مقتنع.. جمهور الزمالك يشن هجوماً على حكم مباراة المقاولون

شن جمهور نادي الزمالك، اعتراضات واسعة على قرارات حكم مباراة الأمس أمام المقاولون العرب، من خلال منصة “إكس”- تويتر سابقا-.

وعلق جماهير الزمالك على حوار حكم المباراة أمين عمر، مع حكم الـ var ، ووصفوه بالتعنت؛ لعدم احتساب ركلة الجزاء لصالح الفريق الأبيض.

وأعلن نادي الزمالك في بيان رسمي، الرغبة في إعادة مباراة المقاولون العرب؛ بعد الأخطاء التحكيمية التي أثرت على النتيجة.

وجاء في البيان: “‏الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون؛ لوجود أخطاء في تطبيق القانون، وإحالة حكم المباراة إلى التحقيق، ومنعه من إدارة أي مباراة أخرى للفريق”.

واقتنص المقاولون العرب تعادلا مثيرا أمام الزمالك في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.