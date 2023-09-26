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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

احذف هذه التطبيقات فورا.. تحذير عاجل لجميع مستخدمي هواتف أندرويد

عاجل لجميع مستخدمي
عاجل لجميع مستخدمي هواتف أندرويد

كشف خبراء للأمن السيبراني أنه تم استهداف عدد من التطبيقات المصرفية من قبل برامج خبيثة، حيث تمت ترقية هذه البرامج بقدرات جديدة تسمح لها باستهداف أكثر من 100 تطبيق مختلف للخدمات المصرفية والعملات المشفرة.    

 

وبحسب تقرير من موقع Tom's Guide فإن باحثين أمنيين في شركة الأمن السيبراني ThreatFabric قد اكتشفوا هذه البرمجيات الخبيثة لأول مرة في فبراير 2022، إلا أنه قد تمت ترقية هذه البرامج مرة أخرى لتستهدف تطبيقات مصرفية شهيرة. 

 

وفي الوقت الحالي يتم استخدام نسخة مطورة من هذه البرمجيات الخبيثة في حملة جديدة تستهدف مستخدمي هواتف أندرويد في عدد من الدول منها الولايات المتحدة وكندا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال وبلجيكا. 

 

وفقا لـ BleepingComputer فإن الترقية الجديدة التي حصلت عليها هذه البرميجات الضارة تتيح ميزة "التقليد" كأنها تطبيق آخر على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، كما تسمح ميزة "ClickOnPoint" لمجرمي الإنترنت امحاكاة النقرات في أماكن محددة على شاشة الهواتف.

 

وتواصل البرمجيات الضارة استخدام التراكبات لسرقة بيانات اعتماد المستخدم من التطبيقات المصرفية وتطبيقات التشفير، وفيما يلي بعض التطبيقات المصرفية وتطبيقات التشفير التي تستهدفها

 

Chase
Citi
Bank of America
Capital One
PNC
Santander
TD Bank
Wells Fargo
Coinbase
Binance
MetaMask

 

 

 

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