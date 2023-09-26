مراجعة اتفاقيات أمريكا.. ترامب يستعد لقلب الموازين حال فوزه بالرئاسة

أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، بأن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد يخفف العقوبات المفروضة على روسيا ويبطئ توريد الأسلحة إلى أوكرانيا إذا تم انتخابه رئيسًا للبلاد لولاية ثانية في عام 2024.

أوضحت الصحيفة، أنه "في عهد ترامب، ستقلص أمريكا العقوبات المفروضة على روسيا أو تضعف السيطرة على تنفيذها. كما أنها ستبطئ توريد الأسلحة إلى أوكرانيا… وسيتم تفسير ذلك من خلال حقيقة أنه يجب أخذ المصالح الأمريكية في الاعتبار أولاً".

أضافت أن “ترامب سيعزز تهديداته السابقة فيما يتعلق بمشاركة الولايات المتحدة في الاتفاقيات الدولية، على وجه الخصوص، قد يتعلق ذلك الاتفاقيات مع حلف الناتو، وكذلك كوريا الجنوبية واليابان”.

أشارت “فايننشال تايمز”، إلي أن ترامب قد يستهدف منظمة التجارة العالمية مرة أخرى.

ومن المرجح أن ترامب لن يكون مهتما باحتواء الصين إذا كان يشعر باحترام الولايات المتحدة من جانب بكين في العلاقات الاقتصادية، وفقا لـ”فايننشال تايمز”.

لفتت إلى أن موقف ترامب بشأن تايوان، التي اتهمها الرئيس الأمريكي السابق بـ”إبعاد” الأعمال التجارية عن الولايات المتحدة بسبب الإنجازات العالية في مجال إنتاج أشباه الموصلات، لا يزال غير واضح.