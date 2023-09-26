عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أهم أشهر الانتخابات.. طلب غير مسبوق من ترامب للقاضي المسئول عن محاكمته

دونالد ترامب
دونالد ترامب

انتقد محامو الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، طلب المدعين العامين إصدار أمر حظر نشر في قضية التدخل في الانتخابات التي رفعها المحقق الخاص.

وحسب موقع “أكسيوس” الأمريكي، جادل فريق ترامب القانوني في دعوى قضائية بأن مثل هذا الأمر ينتهك حقوقه في التعديل الأول و”إسكات غير دستوري” للمرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري خلال “أهم الأشهر” في حملته لعام 2024.

وقال محامو ترامب: “يجب على المحكمة أن ترفض هذه التلاعبات الواضحة وأن ترفض الطلب بالكامل”.

وطلب المستشار الخاص جاك سميث إصدار أمر حظر نشر “مصمم بشكل ضيق” للرئيس السابق في وقت سابق من هذا الشهر، بحجة أن ترامب حاول “تقويض الثقة في نظام العدالة الجنائية والإضرار بهيئة المحلفين”.

سرقوا بيانات جهازه المحمول..نجل بايدن يرفع دعوى قضائية على محامي ترامب السابق

الجنرال الخائن.. كيف انقلب أعلى ضابط في الجيش الأمريكي على ترامب؟

ورفض محامو الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب ادعاءات المحقق الخاص.

وقال محامو ترامب إنه يحق لترامب وفريقه مواجهة “الدعاية الضارة” المتعلقة بالقضية “ببيانات عامة خاصة بهم”.

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف عن حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 أكتوبر

نصب واحتيال.. هروب متهم مصري من الكويت بعد جمع 25 مليون دينار

رسميا.. الجزائر تنسحب من الترشح لاستضافة أمم أفريقيا 2025 و2027

ننشر أول توكيل لجميلة اسماعيل المرشحة المحتملة بانتخابات الرئاسة عن حزب الدستور

كولر يتلقي صدمة قوية قبل مواجهة الأهلي مع سان جورج

قرار مفاجئ من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك والمقاولون

لجنة الحكام تصدر قرارا عاجلا ضد أمين عمر بسبب أخطاء مباراة الزمالك

مصدر في لجنة الحكام يحسم الجدل حول إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خاص

موضوعات متعلقة

وصمة عار.. وزيرة الخارجية الكندية تطالب رئيس البرلمان بالاستقالة

الأمم المتحدة تدين الهجوم الحوثي على الحدود السعودية اليمنية

وفاة حفيدة نيلسون مانديلا بعد صراع مع السرطان

البنك المركزي المغربي يقرر تثبيت أسعار الفائدة

مصرع 8 أشخاص صعقا بالكهرباء في جنوب إفريقيا

تحذير عاجل من العالم الهولندي بعد وقوع زلزال عنيف

أذربيجان: الاتفاق على 70% من المسائل العالقة مع أرمينيا برعاية أوروبية

قطع الدعم .. الغرب يستعد للتخلي عن أوكرانيا

ترشيحاتنا

متاح البناء بعدة مناطق.. أسعار الحديد والأسمنت

كيف نشأ الكون..أسرار جديدة تكشفها ناسا بعد وصول عينات كويكب بينو الى الارض

تقرير يومي.. تقديم 329 ألف خدمة للمواطنين بحملة 100 يوم صحة

بعد أنباء عاصفة التنين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس

اتباع الطرق الصوفية يحتشدون بشوارع القناطر للاحتفال بالمولد النبوي.. بث مباشر

فى عهد الرئيس السيسى..كيف عملت جامعة القاهرة على حل مشكلة قوائم الانتظار؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطعمة تساعد السرطان على الانتشار| القائمة صادمة

بعد طلاقها من شريف منير.. صور أثارت الجدل لـ لورا عماد

أنا ست أتحب.. صور ياسمين صبري قبل وبعد الشهرة

نوع من السجائر يؤدي إلي الإدمان | تعرف عليه

فيديو

«مسك منطقة حساسة من جسد مضيفة طيران».. تفاصيل واقعة متحرش القاهرة الجديدة «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الأرصاد ومفاجأة خلال ساعات

وزير الدفاع: ثورة يوليو حققت إنجازات حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر

قوته 9 ريختر.. بلد يتهيأ لزلزال مدمر رغم تكذيب الباحث الهولندي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ