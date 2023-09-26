أهم أشهر الانتخابات.. طلب غير مسبوق من ترامب للقاضي المسئول عن محاكمته

انتقد محامو الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، طلب المدعين العامين إصدار أمر حظر نشر في قضية التدخل في الانتخابات التي رفعها المحقق الخاص.

وحسب موقع “أكسيوس” الأمريكي، جادل فريق ترامب القانوني في دعوى قضائية بأن مثل هذا الأمر ينتهك حقوقه في التعديل الأول و”إسكات غير دستوري” للمرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري خلال “أهم الأشهر” في حملته لعام 2024.

وقال محامو ترامب: “يجب على المحكمة أن ترفض هذه التلاعبات الواضحة وأن ترفض الطلب بالكامل”.

وطلب المستشار الخاص جاك سميث إصدار أمر حظر نشر “مصمم بشكل ضيق” للرئيس السابق في وقت سابق من هذا الشهر، بحجة أن ترامب حاول “تقويض الثقة في نظام العدالة الجنائية والإضرار بهيئة المحلفين”.

ورفض محامو الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب ادعاءات المحقق الخاص.

وقال محامو ترامب إنه يحق لترامب وفريقه مواجهة “الدعاية الضارة” المتعلقة بالقضية “ببيانات عامة خاصة بهم”.