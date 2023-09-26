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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس جامعة قناة السويس: لولا الجامعات الأهلية لكان الوضع في مصر صعبا

رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة قناة السويس

كشف الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن أن المعدل العالمي يرى أن كل مليون شخص لهم جامعة، ومصر يوجد بها في الوقت الحالي 92 جامعة وتعداد السكان 104 مليون نسمة، ولولا مشاريع الجامعات الأهلية والتكنولوجية التي وجه بها الرئيس السيسي لكان الوضع أصبح صعب للغاية. 

رئيس جامعة قناة السويس يتحدث عن الجامعات المصرية 

وأضاف "مندور"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة"، اليوم الثلاثاء، أن عدد الجامعات الحكومية 27 مع مجموعة كبيرة من الجامعات الخاصة، مع 20 جامعة حكومية، و10 جامعات تكنولوجية بإجمالي 90 جامعة، والمعدل اقترب من الشكل الطبيعي والمعدل العالمي الذي يسير عليه العالم كله، لافتا إلى أن الجامعات الحكومية أصبح لديها فرصة لتنمية مواردها، ورفع تصنيفها، وجذب الطلبة الوافدين وتحسن من التصنيف الدولي. 

واستكمل رئيس جامعة قناة السويس، أن الرئيس السيسي وجه بضرورة العمل الجاد على زيادة التنافسية ورفع التصنيفات الدولية خلال الفترة المقبلة. 

وأردف، أن التصنيف هو أحد أهم الركائز الأساسية في العمل الجامعي، والسمعة الأكاديمية للجامعات، وتأتي من بحث علمي جيد، ونسب طلاب جيدة، وجوائز عالمية يحصل عليها الباحثين، والمساهمة في التنمية المستدامة ودور الجامعة فيها، والعمل على الاندماج فيها. 

رئيس جامعة قناة السويس الرئيس السيسي السيسي محمد شردي برنامج الحياة اليوم

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