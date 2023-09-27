أشهر معجزات النبي يوم مولده.. واسمه ونسبه كاملا | فيديو جراف

مولد النبي الكريم .. اسم الرسول كامل ونسبه وأشهر أسمائه، تعد من أهم الأمور التي ينبغي على المسلم أن يعلمها، ويعرف اسم النبي كاملا، وصنف العلماء في أسماء النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ مصنفات كثيرة، وخصص المصنفون في السِّيَر والشمائل، أبوابًا؛ لبيان أسمائه، وسمَّى الله ـ عز وجل ـ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في القرآن الكريم بـ «محمد»، و «أحمد» وذكر اسم محمد في عدة مواضع.





اسم الرسول ونسبه



اسم النبي كامل هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هَاشم بن عبد مَنَاف بن قُصَيّ بن كِلاب بن مُرَّةَ بن كَعْب بن لُؤَيّ بن غالِب بن فِهْر بن مالِك بن النَّضْر بن كِنَانَة.

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