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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فوز ناشئو زد 2005 علي بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين

صدى البلد

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2005 علي فريق بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ضمن منافسات 
الأسبوع الرابع لبطولة الجمهوريه ، والتي أقيمت بملعب دريم ، تحت قيادة إيان تايلر المدير الفني للفريق.


وأحرز اهداف الفوز اليوم لفريق زد كلا من .

مروان محمد حجي  هدف .
عبدالله عبيد عبدالله هدف .
عمر ياسر امين هدف .


وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد علي توجيه الشكر للاعبين والجهاز الفني علي الفوز اليوم.

ويتكون الجهاز الفني للفريق كالتالي:
مدير فني / ايان تايلر
مدرب عام / عمر خطاب
مدرب / كريم ايمن
مدرب حراس / يوسف طاهر
اداري / محمد صلاح
اخصائي تأهيل / تامر عادل
مخطط أحمال / مهند طارق
مساعد ملعب / محمد سعد

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