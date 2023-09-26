فوز ناشئو زد 2005 علي بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2005 علي فريق بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ضمن منافسات
الأسبوع الرابع لبطولة الجمهوريه ، والتي أقيمت بملعب دريم ، تحت قيادة إيان تايلر المدير الفني للفريق.
وأحرز اهداف الفوز اليوم لفريق زد كلا من .
مروان محمد حجي هدف .
عبدالله عبيد عبدالله هدف .
عمر ياسر امين هدف .
وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد علي توجيه الشكر للاعبين والجهاز الفني علي الفوز اليوم.
ويتكون الجهاز الفني للفريق كالتالي:
مدير فني / ايان تايلر
مدرب عام / عمر خطاب
مدرب / كريم ايمن
مدرب حراس / يوسف طاهر
اداري / محمد صلاح
اخصائي تأهيل / تامر عادل
مخطط أحمال / مهند طارق
مساعد ملعب / محمد سعد