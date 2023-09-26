فوز ناشئو زد 2005 علي بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2005 علي فريق بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ضمن منافسات

الأسبوع الرابع لبطولة الجمهوريه ، والتي أقيمت بملعب دريم ، تحت قيادة إيان تايلر المدير الفني للفريق.



وأحرز اهداف الفوز اليوم لفريق زد كلا من .

مروان محمد حجي هدف .

عبدالله عبيد عبدالله هدف .

عمر ياسر امين هدف .



وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد علي توجيه الشكر للاعبين والجهاز الفني علي الفوز اليوم.

ويتكون الجهاز الفني للفريق كالتالي:

مدير فني / ايان تايلر

مدرب عام / عمر خطاب

مدرب / كريم ايمن

مدرب حراس / يوسف طاهر

اداري / محمد صلاح

اخصائي تأهيل / تامر عادل

مخطط أحمال / مهند طارق

مساعد ملعب / محمد سعد