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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موقف ميسي وألبا من المشاركة في نهائي كأس أمريكا.. تعرف عليه

ميسي
ميسي

كشف تاتا مارتينو المدير الفني لفريق إنتر ميامي الأمريكي، عن موقف الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني جوردي ألبا لاعبادي الفريق من المشاركة في المباراة النهائية لكأس أمريكا.

ويستعد إنتر ميامي لمواجهة هيوستن دينامو بعد غد الخميس في الثالثة والنصف صباحًا، في إطار المباراة النهائية لكأس أمريكا.

وقال مارتينو في تصريحات صحفية: "لم يتم تحديد موقف ليونيل ميسي حتى الآن من المشاركة في نهائي كأس أمريكا، وسننتظر لـ غد.

وأضاف: "بالنسبة لـ ألبا، من الصعب اللحاق بالمباراة لإصابته العضلية."

يذكر أن ميسي أصيب في مباراة إنتر ميامي وتورونتو بالدوري الأمريكي، والتي انتهت بفوز الأول برباعية نظيفة.

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