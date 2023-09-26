خبير اقتصادي: التجارة العالمية انكمشت بأسرع وتيرة من يوليو 2020

قال الدكتور أيمن عمر الأكاديمي والباحث الاقتصادي، إن التجارة العالمية انكمشت بأسرع وتيرة من يوليو 2020م، وتشهد اضطرابا، وهذا أمر طبيعي أمام حالة انعدام الوزن في العلاقات الدولية أمام ما نشهده على المستوى الدولي من حالة الصخب العالمي.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن حالة السخط العالمية الناجمة عن الحرب الأطلسية الروسية كان لا بد أن تنعكس على الاقتصاديات العالمية، ومنها بالتبعية على التجارة الدولية.



وأوضح أن هذا الانكماش بدأ منذ الربع الرابع في عام 2022م، حيث حدث انخفاضا من 0.07% في الربع الثالث من عام 2022م، إلى -2.04، حيث انخفض حجم تجارة البضائع إلى 1% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023م.

وتابع أن هذه الحالة استمرت في الربع الثاني من عام 2023م، حيث حدث انكماشا كبيرا في الصادرات بنسبة 3.01%، مؤكدًا أن دول مجموعة العشرين عانت من هذا التقلص في حجم التجارة الدولية.

