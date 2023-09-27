حسين لبيب: الزمالك من أغنى الأندية.. ولدينا 110 محال.. فيديو

كشف حسين لبيب المرشح لرئاسة نادي الزمالك، موقفه من التعامل مع خالد لطيف المرشح لمنصب أمين الصندوق بإنتخابات الفارس الأبيض حال نجاحه على حساب حسام المندوه الموجود في قائمة لبيب.



وقال لبيب في تصريحات تايفزيونيه ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديد ي على شاشة ”on”: “ان شاء الله ما اطالب به الجمعيه العموميه انتخاب القائمة، لإننا بنشتغل ضد عامل الوقت لان النادي متأخر فعاوزين السرعة في الاداء وكل الملفات متوزعه على أعضاء القائمة”.



وأضاف:” النادي اغنى مننا كلنا، وفي 110 محل بسور الزمالك، ولم يدار النادي بطريقه موفقه وعندنا تصور للمحلات وعندنا اكثر من فكرة بشأن المحلات لجلب مزيد من الاموال وأقصى غيجار قبل عامين كان 75 ألف جنيهاً في الشهر وكان وقتها رقم جيد نعمل الان على رفع كفاءة الخدمات المقدمة من تلك المحال التجارية عشان لما نرفع قيمة الايجار يبقى واقعي ”.



وشدد لبيب أنه لاخلاف بينه وبين العتال ووالده الحاج مجدي العتال قائلاً : " :” اتمنى التوفيق للإستاذ هاني العتال، هو ابن من ابناء الزمالك ولاعب كرة يد سابق، ونحن لسنا اعداء واستطيع التعامل مع اي شخص لمصلحة الزمالك وعلاقتي طيبه جدا به" .