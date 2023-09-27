سعر أشهر سيارة صينية بالسوق المصري

تعتبر السيارات المستعملة حلاً اقتصادياً ممتازاً عند الرغبة في اقتناء سيارة، بسبب الزيادات الهائلة التي يشهدها السوق المصري من ارتفاع جنوني في الأسعار خلال الوقت الحالي، ويسعى المشترون دائماً للبحث عن أفضل السيارات بأقل تكلفة ممكنة.

جيلي امجراند 7

وتعد السيارة جيلي امجراند 7 موديل 2014 أحد أشهر السيارات الصينية التي حققت نجاحاً وطلباً في السوق المصري، حيث جاءت بمواصفات اقتصادية، وتصميم عصري، بالإضافة لرخص ثمن قطع غيارها محليا.

مواصفات السيارة جيلي امجراند 7 موديل 2014

زودت السيارة جيلي امجراند 7 موديل 2014 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 107 أحصنة، بالإضافة إلى عزم دوران يبلغ 140 نيوتن/متر.

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي للسيارة جيلي امجراند 7 موديل 2014 عبر ناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 165 كيلومترا/ساعة، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة تقارب الـ 6 لترات لكل 100 كيلومتر.

جيلي امجراند 7

جاءت السيارة جيلي امجراند 7 موديل 2014 بوسادة هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، وفرامل ABS ، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية ومرايا جانبية كهربائية، وجنوط 15 بوصة.

وبلغت قراءة العداد في السيارة جيلي امجراند 7 موديل 2014 نحو 140 ألف كيلومتر وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

جيلي امجراند 7

أسعار السيارة جيلي امجراند 7 موديل 2014

يبدأ سعر السيارة جيلي امجراند 7 موديل 2014 بـ 180 الف جنيه حسب منصات البيع عبر الأنترنت، وقد تختلف الأسعار حسب الحالة العامة للسيارة ومستوى التجهيزات الخاصة بها.