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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة يتعادل 2-2 مع ريال مايوركا في الدوري الإسباني

صدى البلد

انتهت مباراة برشلونة وريال مايوركا، بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

وجاءت ثنائية ريال مايوركا عن طريق كل من فيدات موريكي وإيدون براتس في الدقائق 8، 45+3.

بينما جاءت ثنائية برشلونة عن طريق رافينيا وفيرمين لوبيز في الدقائق 41، 75.

وضم تشكيل برشلونة كلًا من:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - إينيجو مارتينيز - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: أوريول روميو - إلكاي جوندوجان - بابلو جافي

خط الهجوم: رافينيا - جواو فيليكس - فيران توريس.

وبهذه النتيجة، يتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، بينما يأتي فريق ريال مايوركا في المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط.

برشلونة ريال مايوركا الدوري الإسباني مايوركا رافينيا

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