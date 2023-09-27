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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بريطانيا.. ظهور العريس والمعازيم معصوبي الأعين في حفل زفاف

معصومين الأعين ..
معصومين الأعين .. حفل زفاف يثير جدل رواد السوشيال ميديا

أثار حفل زفاف  عقد في مدينة برمنجهام في بريطانيا، الكثير من الجدل لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي فقد ظهر المدعوين وهم معصوبو الأعين، كما كان العريس ذاته معصوب العينين في ليلة زفافه، وذلك للتضامن مع العروس التي كانت قد فقدت بصرها قبل زواجها بسنوات، ولم تتمكن في المقابل من رؤية حفل زفافها في ليلة العمر.

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أثار تقرير نشرته مجلة  مترو الكثير من الجدل فقد كانت العروس والتي تدعى لوسي إدواردز، وتبلغ من العمر 27 عاماً
 

 فقدت العروس بصرها إلا أن  ذلك لم يمنعها من الوقوع في الحب وأو من الزواج، فقد بادر زوجها إلى القيام بعصب عينيه وإبقائهما معصوبتين وذلك طوال حفل الزفاف، وقد قام الحاضريين بذلك  أيضاً إكراماً للعروس والتي لا تتمكن من رؤية ما يجري حولها.


وبحسب تقرير نشرته جريدة (Metro) البريطانية، قد فقدت العروس بصرها في سن الحادية عشرة وذلك بسبب مرض "السلس الصباغي" وهو عبارة عن حالة جلدية وراثية نادرة.

وقد التقت لوسي بشريكها ووهو يُدعى أولي كيف وذلك عام 2015 قبل أن تفقد بصرها تماماً، وتمت خطوبة الزوجين في يونيو 2018.

 

حفل زفاف مدينة برمنجهام مواقع التواصل الاجتماعي

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