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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. قرد يعمل على الكمبيوتر داخل محطة سكة حديد هندية

شاهد.. قرد يعمل على
شاهد.. قرد يعمل على الكمبيوتر داخل محطة سكة حديد

هناك العديد من أوجه التشابه بين البشر والقرود، وفي عالم اليوم، بينما يتكيف البشر تدريجيًا مع التكنولوجيا الحديثة، يبدو أن القرود أيضًا تحاول اتباع هذا الاتجاه. 

يظهر ذلك في مقطع فيديو متداول لأحد قرود اللانغور يحاول استخدام جهاز كمبيوتر وكأنه نشاط يومي، حيث انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وأثار ضجة واسعة.

في مقطع الفيديو القصير، الذي تمت مشاركته على فيسبوك، يظهر قرد من اللانغور يجلس أمام جهاز كمبيوتر، ويقلب الأوراق ويتظاهر بالكتابة. 

كما يظهر القرد وهو يقلد تصرفات شخص على المكتب ربما لاحظه وهو يستخدم لوحة المفاتيح في مرحلة ما.

وفقًا للتعليق المنشور، وقع هذا الحادث غير العادي في مكتب الاستعلامات بمحطة سكة حديد ولاية البنغال الغربية وفقًا لـNDTV.

ظهر في المقطع أشخاص مجتمعون حول القرد، ويراقبونه وهو يقوم بعمله، ثم يضحكون على الموقف ويرحبون بتصرفات القرد الفريدة. 

ومنذ مشاركته، حصد الفيديو القصير آلاف المشاهدات والعديد من الإعجابات والتعليقات.

https://fb.watch/niZVbYC6xY/?mibextid=UVffzb

القرود قرد الهند التكنولوجيا الكمبيوتر

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