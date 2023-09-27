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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان يبحث سبل التعاون مع شركتي غاز تك وإيني الإيطالية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

اجتمع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مع المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك ، والسيد باولو سكاروني رئيس شركة إيني الإيطالية لبحث سبل التعاون وتمهيداً لعقد بروتوكول تعاون.

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ومن جانبه، أوضح رئيس جامعة حلوان أن الجامعة بها كليتي للهندسة وكلية للتكنولوجيا والتعليم، وهو يميزها في هذا المجال، وفي إطار سبل التعاون الممكنة، يمكن ان تشمل تدريب الطلاب وتبادل الخبرات في مجال التعليم، وأيضًا إقامة محطات لتحويل المركبات من البنزين إلى الغاز، بالإضافة إلى تأسيس مراكز تدريبية، ولا يقتصر التعاون على ذلك، حيث تم مناقشة سبل إنشاء محطة وقود متعددة الاستخدامات تقدم الغاز والبنزين والديزل والكهرباء، بهدف خدمة سكان المنطقة بجانب تدريب الطلاب.

حضر الاجتماع الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور سامح ماهر متولي مستشار رئيس الجامعة لإدارة النقل، الدكتور هابي حسنى مساعد رئيس الجامعة للمشروعات، والأستاذة مها عبد الرحيم أمين الجامعة المساعد.

رئيس جامعة حلوان يبحث سبل التعاون مع شركتي غاز تك وايني الإيطالية
رئيس جامعة حلوان يبحث سبل التعاون مع شركتي غاز تك وايني الإيطالية
رئيس جامعة حلوان يبحث سبل التعاون مع شركتي غاز تك وايني الإيطالية
رئيس جامعة حلوان يبحث سبل التعاون مع شركتي غاز تك وايني الإيطالية
الدكتور السيد قنديل جامعة حلوان شركة غازتك شركة ايني الإيطالية Jobs Education

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