السيسي يصل احتفالية الأوقاف بمناسبة المولد النبوي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالية وزارة الأوقاف بمناسبة المولد النبوي الشريف، والذي انطلق منذ قليل.

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ووصل منذ قليل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمقر احتفالية وزارة الأوقاف المصرية بذكرى المولد النبوي الشريف.

ويحضر الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والوزراء وكبار رجال الدولة، وشخصيات حكومية وسياسية وإعلامية ودينية.



ويكرم الرئيس السيسي خلال الاحتفال، بعض علماء الدين من داخل مصر وخارجها، لجهودهم في المجال الدعوي ونشر الوسطية وتصحيح المفاهيم وجهودهم في إثراء المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم.