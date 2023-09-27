وزير الأوقاف: حبنا للنبي جزء لا يتجزأ من إيماننا به

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه حين مضت جنازة على رسول الله صلي الله عليه وسلم، وقف إجلالا للموقف ومواساة لأهل الميت، فقيل لها يا رسول الله إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسا، فى تقدير عظيم لقيمة الإنسان لكونه إنسانا.

وأضاف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال كلمته اليوم، باحتفالية المولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس السيسي، أن حبنا للنبي محمد صلي الله عليه وسلم جزء لا يتجزأ من إيماننا به، معقبا: “كما نؤمن بأن الحب الحقيقي يتطلب ويقتضي حسن التخلق بأخلاقه صحة ورحمة وعفا ووفاء وأدب مع الله والخلق”.

وتابع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن من أهم علامات حبنا للنبي محمد صلي الله عليه وسلم كثرة الصلاة والسلام عليه، لافتا إلى أن احتفالنا اليوم بذكري مولد النبي حبا وهونا.