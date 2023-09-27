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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

شيخ الأزهر: العلاقات الاجتماعية شديدة التعقيد وتتغلب فيها المصلحة الشخصية أحيانا

الدكتور أحمد الطيب،
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

‏قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خلال كلمته في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي،:" أهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والأمه العربية والإسلامية شعوبا وحكاما بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الإنسانية، مؤكدا أن رسالته سوف تبقى للإنسانية لإصلاح مسيرتها كلما ضلت الطريق.

 

‏وتابع شيخ الأزهر:" كثيرا ما يتساءل الناس عن فائدة الأنبياء والإجابة أن النبوة وتعاليم الأنبياء ضرورة لازمة لا مفر منها لاستقامة حياة الأفراد والمجتمعات وإسعادهم في الدنيا والاخرة، والإنسان كائن اجتماعي يدخل مع البشر في علاقات اجتماعية شديدة التعقيد وهذه العلاقات تدخل في إطار من التنازع، والحب والبغض، والخير والشر، وأحيانا المصلحة الشخصية تتغلب في هذا الأمر، وهذا لا يمكن ضبطه إلا بقانون علوي حاكم يحفظ الناس وحقوقهم".

أحمد الطيب شيخ الأزهر المولد النبوي الشريف السيسي الشعب المصري

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