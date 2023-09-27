إهداء موسوعة الثقافة الإسلامية للرئيس السيسي في احتفالية المولد النبوي الشريف

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن نبينا محمد نبى الإنسانية ورسولها، سواء من حيث ما تضمنته رسالته من قيم أخلاقية قائمة على الأمانة والصدق أم من حيث للناس كافة، مشيرا إلى أن من أهم علامات حبه كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم.





أضاف وزير الأوقاف خلال كلمته في احتفالية الوزارة بالمولد النبوي الشريف، أن البشرية لم تعرف عبر تاريخها ولن تعرف إلى أن تقوم الساعة إنسانا أنبل ولا أشرف ولا أكرم ولا أعز على الله ولا أرحم بالخلق من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما والله ما حملت أنثى ولا وضعت أبر وأوفى ذمة من محمد.



وتابع: قال صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة اكثرهم علي صلاة ، مشيرا إلى أن الاحتفال بالمولد النبي هو احتفالا بالذكر وحب صادق واحياء لسنته.

وقدم الشكر للرئيس عما يقدمه من خدمة للدين والوطن، وقدم هدية موسوعة الثقافة الإسلامية للرئيس السيسي.

ويكرم الرئيس السيسي خلال الاحتفال، بعض علماء الدين من داخل مصر وخارجها ، لجهودهم في المجال الدعوي ونشر الوسطية وتصحيح المفاهيم وجهودهم في إثراء المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم.

ويوجه الرئيس كلمة للأمة بهذه المناسبة، تسبقها كلمتين لوزير الأوقاف، وشيخ الأزهر.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، وعدد من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة ، وذلك بقاعة المنارة بالقاهرة الجديدة.