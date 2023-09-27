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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صبحي يلتقي عدداً من الكيانات الشبابية ويوجه بتكثيف الأنشطة الرياضية بمحافظات الجمهورية

صدى البلد

التقى الدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة ، بالكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة ،  وذلك بمركز الابتكار الشبابي والتعلم  بالجزيرة، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير الشباب والرياضة بالشباب بمختلف محافظات الجمهورية، وفي اطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة نحو دعم الكيانات الشبابية على كافة المستويات.


واستمع وزير الشباب والرياضة ، لانجازات كل كيان شبابي، وخطط الكيانات الشبابية خلال الفترة المقبلة وما ستقدمه الكيانات الشبابية خدمة للشباب والمجتمع تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، على دعم القيادة السياسية لكافة شباب مصر على كافة المستويات، موضحاً ان الكيانات الشبابية لها تأثير ايجابي كبير على الشباب خلال الفترة الماضية.

وأوضح وزير الشباب ، دعمه الكامل  لكل المشروعات والبرامج والمبادرات المبتكرة من الكيانات الشبابية، موجهاً بتوسيع وتكثيف الأنشطة والمبادرات التي تشجع الشباب على المشاركة السياسية خلال الفترة الحالية والمستقبلية.

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