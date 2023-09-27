رسميا.. وزارة الداخلية العراقية تكشف سبب حريق قاعة الأفراح في نينوي

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، أن التقرير الأولي لحادث حريق قاعة الحمدانية بمحافظة نينوي، يشير إلى أن الحادث ليس جنائياً وإنما بسبب فقدان إجراءات السلامة والأمان.

وقالت وزارة الداخلية العراقية، إنه تم تشكيل لجنة تحقيق في حريق الحمدانية برئاسة مدير استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء خالد المحنا، أنه تم إصدار أمر من وزير الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونية بحق الذين لا يلتزمون بتوصيات الدفاع المدني.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية في تصريحلت صحفية، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب الحريق هو استخدام ألعاب نارية بشكل كثيف بداخل القاعة.

وأوضح المحنا أنه تم توجيه الاتهامات لأصحاب قاعة الأفراح بـ الحمدانية لمخافتهم شروط السلامة والأمان.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأربعاء، أن هناك أوامر صدرت بالقبض على 4 من أصحاب قاعة الأفراح في الحمدانية بمحافظة نينوى والتي اشتعلت بها النيران وتحولت إلى كارثة.

وشهدت محافظة نينوي، بالموصل العراقية، فجر اليوم الأربعاء، حريقًا ضخمًا في قاعة حفلات يقام فيها حفلات زفاف، ما أسفر عن مصرع وإصابة المئات من الحاضرين لها.