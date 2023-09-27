لماذا زادت أسعار النفط عالميا اليوم الأربعاء

تتحرك أسعار النفط صعودا وهبوطا بشكل طفيف في اتجاه صعودي بشكل عام، يقول إن النفط يعوض خسائره على مدار الأشهر الأولى من العام الجاري، وفق ما ذكرت صحف دولية.

واليوم الأربعاء ارتفعت أسعار النفط مدعومة بقلة المعروض في الأسواق والبيانات المعتدلة من الاقتصاد الأمريكي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 94.29 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 90.70 دولار.

وأظهرت بيانات الصناعة الصادرة أمس الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي بنحو 1.6 مليون برميل، مقابل توقعات المحللين بانخفاض قدره 300 ألف برميل تقريبا.

ومع ذلك، استمر قلق الأسواق بشأن انخفاض مخزونات الخام الأمريكية في مركز التخزين الرئيسي في كاشينج بولاية أوكلاهوما إلى ما دون الحد الأدنى من مستويات التشغيل.

ويمكن أن يؤدي المزيد من التخفيضات في تسليم العقود الآجلة للخام، إلى فرض ضغوط صعودية جديدة على أسواق النفط لأنها ستزيد شح المعروض الناجم عن خفض الإمدادات الذي أقدمت عليه منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يسمى أوبك +.