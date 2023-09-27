مصرع عامل وإصابة نجليه في حادث تصادم بالمقطم

لقي عامل مصرعه وأصيب نجليه بإصابات متفرقة إثر حادث تصادم بالمقطم تم نقل الجثة والمصابين الي المستشفي وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بوقوع مصادمة بأحد الطرق بدائرة القسم نتج عنها وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين.

بالانتقال تبين أنه حال سير دراجة نارية بدون لوحات معدنية قيادة عامل ويستقلها صحبته نجليه مقيمون بدائرة القسم بالطريق محل البلاغ إصطدمت بها سيارة "مجهولة" من الخلف ، مما أدى لإختلال عجلة القيادة بيده وسقوطهم أرضاً ، نتج عن ذلك وفاة العامل وإصابة نجليه بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها "مرتكب الواقعة طالب مقيم بدائرة القسم ، وتبين عدم حمله رخصة قيادة.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وعلل هروبه خشيةً من المسألة القانونية أو تعدى الأهالى عليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.