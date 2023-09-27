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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من إندونيسيا بحظر التجارة الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي.. ما السر؟

التجارة الالكترونية
التجارة الالكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي

 


أعلنت الحكومة الإندونيسية، اليوم الأربعاء، حظرت معاملات التجارة الإلكترونية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي بموجب قواعد تنظيمية جديدة؛ بهدف حماية التجار والسوق التقليدية في أكبر اقتصاد بجنوب شرق آسيا.

 

 

ووفقا لوكالة "رويترز"، أكدت الحكومة الاندونيسية أن التسعير التنافسي على منصات وسائل الاجتماعي يهدد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

 


وبوره، قال وزير التجارة الاندونيسي، ذو الكفل حسن، في تصريح صحفي، إن القواعد التنظيمية، التي دخلت حيز التنفيذ على الفور، تهدف إلى ضمان منافسة تجارية "منصفة وعادلة".

 


وذكر نائب وزير التجارة، جيري سامبواجا، في وقت سابق من سبتمبر الجاري: "لا يمكن المزج بين وسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية"؛ وتعهد بمنع أي تداخل بينهما.

 


كما وصف خاصية تيك توك للبث المباشر أو "لايف" بأنها مثال للأشخاص الذين يبيعون بضائع على وسائل التواصل الاجتماعي.

 


ولم يرد المتحدث باسم شركة تيك توك إندونيسيا على طلب للتعليق، بعد أن قال، الاثنين، إن الحكومة يجب أن تأخذ في الاعتبار "مصدر رزق ما يزيد عن 6 ملايين" بائع محلي يباشرون أعمالهم على تطبيق تيك توك شوب للتجارة.

 


وذكرت الشركة أن 325 مليون شخص من جنوب شرق آسيا يستخدمون التطبيق شهريا، من بينهم 125 مليونا من إندونيسيا.

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