مشاجرة بين صاحب محل وعاطل تنتهى بوفاة الأول في الإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات البلاغ الذي تلقاه قسم شرطة مينا البصل بمديرية أمن الإسكندرية، ويفيد بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، ووجود متوفى.

وأوضحت أنه بالفحص؛ تبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من (طرف أول) "مالك محل" له معلومات جنائية"- مصاب بجرح طعني بالفخذ الأيمن، ووفاته متأثراً بإصابته، و(طرف ثان) "عاطل" له معلومات جنائية"- مقيم بجوار المحل الخاص بالمتوفى؛ لخلافات الجيرة.

وأشارت الأجهزة الأمنة، إلى أن المتهم الثاني، ونتيجة لتلك الخلافات؛ تعدى على الأول بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته، فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة، وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

واتخذت الإجراءات القانونية.