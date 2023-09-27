من الجيم.. ياسمين صبري في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهرت ياسمين في الصورة بإطلالة رياضية أثناء مرانها اليومي من داخل الجيم.

قالت الفنانة ياسمين صبري، أنها تمارس الرياضة منذ صغرها، وعمرها كان أربعة سنوات ، وبدأت بممارسة السباحة بسبب جدتها، ومنذ سن الأربعة سنوات حتى 18 عاما كانت تسبح بشكل احترافي وتشارك في بطولات وكان تستطيع السباحة على ظهرها.

وعلق الإعلامي عمرو أديب ‏خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع عبر شاشة "mbc masr"، على صور الفنانة ياسمين صبري وهي تسبح على ظهرها قائلا: “أنا بعرف أعمل كدة بردو عادي يعني”.

‏وأضافت ياسمين صبري أنها استمرت في ممارسة الرياضة بعد سن الـ 18 عاما لأنها لا تستطيع التوقف عن ممارسة الرياضة، قائلة: “لو توقفت عن ممارسة الرياضة جسمي يوجعني”.