إسماعيل عبده: استجابة هيئة الشراء الموحد لمطالب موردي المستلزمات الطبية تعزز استقرار القطاع الصحي

ثمّن محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، الجهود التي تبذلها الهيئة المصرية للشراء الموحد، برئاسة الدكتور هشام المتولي ستيت، مؤكدًا دعم الهيئة المستمر لقطاع المستلزمات الطبية وحرصها على التدخل الإيجابي لحل المشكلات التي تواجهه.

وأشاد «عبده» باستجابة الهيئة لمطالب الشعبة العامة للمستلزمات الطبية المتعلقة بسرعة صرف المستحقات المتراكمة لموردي المستلزمات الطبية لدى الهيئة، في ظل التحديات التي يمر بها القطاع، بما يسهم في تعزيز استقرار السوق واستمرار دورة الإنتاج والتوريد.

وأوضح رئيس الشعبة أن هناك تعاونًا مستمرًا بين الشعبة والهيئة المصرية للشراء الموحد لتذليل العقبات وتوفير السيولة المالية اللازمة، وهو ما تُوّج بصرف جانب من مستحقات الموردين أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية لدى الهيئة خلال شهر ديسمبر الماضي.



وأشار إلى أن هذه الخطوة كان لها أثر بالغ في دعم استمرارية عمل الشركات العاملة في قطاع المستلزمات الطبية، ومكنتها من تنفيذ التوريدات المطلوبة لقطاع الرعاية الصحية، خاصة المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، وهيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل، وبرنامج العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى المستشفيات والمراكز العلاجية التابعة للجامعات.

وأضاف «عبده» أن صرف المستحقات ساهم كذلك في توفير الخامات اللازمة لعمليات التصنيع، بما يدعم الصناعة المحلية ويعزز قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.

وفي ختام تصريحاته، وجّه محمد إسماعيل عبده التهنئة إلى رئيس ومسؤولي الهيئة المصرية للشراء الموحد بمناسبة العام الجديد 2026، معربًا عن تمنياته بمزيد من الاستقرار لقطاع المستلزمات الطبية، واستمرار التعاون الفعّال والدائم بين الشعبة والهيئة، بما يحقق المصلحة العامة ويدعم منظومة الرعاية الصحية في مصر.