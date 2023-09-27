صدمة للزمالك ومفاجأة لـ الأهلي.. اتحاد الكرة يصدر قرارا عاجلا بشأن أمين عمر

كشف الإعلامي إسلام صادق، عن قرار صادم من اتحاد الكرة بشأن الحكم أمين عمر، يتعلق بالأهلي والزمالك.

وكان أمين عمر قد تسبب في حالة كبيرة من الجدل في الفترة الأخيرة، خاصة في مباراة الزمالك والمقاولون العرب.



وخرج نادي الزمالك يُطالب بإعادة مباراته مع المقاولون العرب في الدوري المصري، وإبعاد أمين عمر عن مبارياته خلال الفترة المقبلة.



وكتب إسلام صادق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلاً: " منع الحكم أمين عمر من ادارة مباريات للأهلي او الزمالك لأجل غير مسمى، ورفض إعادة مباراة الزمالك مع المقاولون العرب".



الزمالك ضد أرتا سولار

الزمالك يستعد لملاقاة أرتا سولار الجيبوتي، في إطار إياب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.