آخر كلام.. اتحاد الكرة عن إعادة مباراة الزمالك والمقاولون: في الأحلام

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، حقيقة وجود قرار بـ إعادة مباراة الزمالك والمقاولون العرب؛ بعد الشكوى التي تقدم بها النادي الأبيض ضد أمين عمر حكم اللقاء، وإيقاف الأخير عن إدارة مباريات القلعة البيضاء في قادم الأيام.

وسادت حالة من الغضب داخل جدران نادي الزمالك؛ بعد عدم احتساب أمين عمر حكم لقاء الزمالك والمقاولون العرب في الدوري الممتاز، ركلة جزاء لصالح الفارس الأبيض.

وقال المصدر، إن إعادة مباراة الزمالك والمقاولون العرب «في الأحلام».

وأضاف: خطأ أمين عمر حكم لقاء الزمالك والمقاولون العرب بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح الفارس الأبيض، هو خطأ فني، ولا دخل لاتحاد الكرة به.

وشدد على أن إيقاف أمين عمر حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري الممتاز، شأن داخلي، ويعود إلى لجنة الحكام.

وواصل: حتي فى حالة إيقاف أمين عمر حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب؛ ستكون العقوبة سرية، ولن يتم الإعلان عنها على الإطلاق.

وتقدم نادي الزمالك بشكوى إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة؛ للمطالبة بإعادة مباراته أمام المقاولون العرب في الدوري الممتاز.

وانتهت مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالتعادل بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما في بطولة الدوري الممتاز.

تقدم يوسف أوباما بهدف لصالح الزمالك ثم أدرك أحمد علاء التعادل لصالح فريق المقاولون العرب في الوقت بدل الضائع.

وألغى أمين عمر حكم لقاء الزمالك والمقاولون العرب، هدفا أحرزه مصطفى شلبي بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وجاء نص خطاب الزمالك الرسمي على النحو التالي:

الساده الاتحاد المصري لكرة القدم

الساده / رابطة الأندية

تحية طيبه

بشأن الاداء التحكيمي الغير محايد الذي شهدته مباراة نادي الزمالك ونادي المقاولون العرب بالدوري العام يوم الاثنين الموافق ٢٥/٩/٢٠٢٣

نتقدم اليكم بأحتجاج علي الاداء التحكيمي الذي قدمه الحكم الغير محايد / امين عمر

ونشير الي بعض اللقطات التي تثبت ان قرارات هذا الحكم هي قرارات فجه لمجاملة منافيسن علي حساب نادي الزمالك كما هو المعتاد منه في المواسم السابقه و له كثير من الوقائع

اولا : قرار عدم احتساب ركلة جراء في الشوط الثاني رغم تدخل الڤار الذي اشار بأحقية نادي الزمالك في ضربة جزاء ، و لكن ميول هذا الحكم كانت اقوي من الامتثال لقرار الڤار ( مرفق الفيديو محادثه المدعو امين عمر مع حكم الڤار)

ثانيا: تعمد انذار عدد ٦ لاعبين من الزمالك لارهاب اللاعبين كما حدث في المواسم السابقه في واقعة فرجاني ساسي و اشرف بن شرقي )

ثالثا احتساب عدد ٨ دقائق وقت بدل ضائع و استكماله للمباراه حتي احرز المنافس هدف في الدقيقه ٩ اي بعد انتهاء الوقت بدقيقه.



3 مطالب لنادي الزمالك في مباراة المقاولون العرب

وعلي ما سبق يطلب نادي الزمالك الاتي :

احالة المدعو امين عمر الحكم الذي يكن مشاعر عدائيه ضد نادي الزمالك نظرا لميوله للفريق المنافس الي التحقيق .

إعادة المباراة طبقا للائحة نظرا لتأثير الأخطاء التحكيمية علي اللقاء و النتيجة و يوجد أخطاء في تطبيق القانون مما اثر علي نتيجة المباراة.

عدم اسناد اي مباراه لهذا الحكم الضعيف فنيا.